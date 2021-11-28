Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Mara Mahallesi’nde Gazi A. idaresindeki 02 FK 059 plakalı otomobil ile Salih Y. yönetimindeki 06 D 6080 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.