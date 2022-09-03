Hafif ticari aracın çarptığı Muhammet hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep yönünde ilerleyen Vakkas T., idaresindeki 06 EF 8959 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Koca’ya çarptı. Çapmanın etkisiyle yola savrulan Koca ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunduğu Koca, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan Muhammet Koca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü Vakkas T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayı duyarak hastaneye gelen Muhammet Koca’nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.