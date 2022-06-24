Hafif ticari aracın çarptığı iki çocuk yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay Alitaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 HH 080 plakalı hafif ticari araç yolun karışına geçmeye çalışan iki Suriyeli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuklar yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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