Hafif ticari araç tarlaya devrildi: 4 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza öğlen saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen Bayram Çiçek idaresindeki 02 LE 486 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Çiçek ile araçta bulunan Abdurrahman Eroğlu, Ali Çiçek ile Kamile Çiçek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri tarafından araçta sıkışanlar çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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