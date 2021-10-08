Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde Yusuf K. idaresindeki 47 DA 904 plakalı hafifi ticari araç ile Berkan Ö. yönetimindeki 02 FV 073 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.