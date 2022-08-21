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Görev şehidi itfaiye erlerini son yolculuğuna uğurladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölgesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında görev şehidi olan 3 itfaiye erini son yolculuğuna uğurladı.

21 Ağustos 2022 Pazar 16:18
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Görev şehidi itfaiye erlerini son yolculuğuna uğurladı

Törenlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar diğer il protokol üyeleri ve Gazi şehirli şehit aileleriyle çevre illerden gelen itfaiye çalışanları katıldı.
TAG otoyolunda meydana gelen elim kazada şehit olan Küsget Gruplar Amirliği’nde Müdahale Amiri Mehmet Bozkurt ile müdahale personeli Mehmet Polat ve Ahmet Polat için Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye Binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. 
Törendeki konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bizim medeniyetimizde acılar paylaşınca azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır” diyerek büyükşehir ailesi, İtfaiye Daire  Başkanlığı olarak bugün çok acılı olduklarını söyledi. 
Şahin: Bizim medeniyetimizde acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça artar
Başkan Fatma Şahin can kurtarmak için giden itfaiye erlerinin yaşamını yitirdikleri için derin üzüntü içinde olduklarını belirterek şunları söyledi:
"Hemşerilerim, Ahmet oğlumun, Mehmet kardeşlerimin acısını paylaşmak için buraya geldiğiniz elinize yüreğinize sağlık diyorum. Bizim medeniyetimizde acılar paylaşınca azalır. Sevinçler paylaşınca artar bugün çok acılıyız. Büyükşehir ailesi olarak, İtfaiye Daire Başkanlığı olarak canlarımızı kaybettik. 2 milyon bize emanet, canı bize emanet, malı bize emanet, ailesi bize emanet, aktı bize emanet bu emanetin hakkını vermek için bu ekip gece gündüz çalışıp çocuklarını ailelerini kurtarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Dün de yine aynı bilinç aynı aşkla bu kutsal mesleği yapmak için bir canı kurtarmak için yeniden yola çıktılar. Rabbim şuna inanıyorum ki görev şehidi olarak sevgili peygamberimizin komşusu oldular. Çünkü görev şehidi olmak çok önemli bir makam.”
“Gözyaşının rengi yok, gözyaşının sonırı aynı, gözyaşının acısı aynı”
İyiler ve kötüler dünyasında iyilerin temsilcisi olduklarını kaydeden Başkan Şahin,  “Bizim medeniyetimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Yaşatanlar ve öldürenler biz yaşatanların temsilcisiyiz. Bu coğrafyanın insanları çok çile çekti. Bu coğrafyanın anneleri çok ağladı. Dün Remziye annem Ahmet’in cenazesini ararken Kürtçe ağıt yakıyor gözyaşının rengi yok, göz yaşının sınırı yok göz yaşının acısı aynı. Bu coğrafyanın anneleri ağlamasın diye büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu coğrafyanın anneleri ağlamasın diye gece gündüz çalışmaya size söz veriyoruz. Bu coğrafyanın babalarının direncini artırmak için bu coğrafyanın huzura ve mutluluğa ulaşması için hem ben ve arkadaşlarım bu itfaiye ekibimizin her biri özel seçildi. Biz Mehmetlerimizin Ahmetlerimizin kıymetini biliyoruz. Onlarda inanıyoruz ki şu anda cennetin en güzel köşesinden ailelerini bekliyorlar. Allah’ın izniyle bu coğrafyayı cennete dönüştürene kadar hiç durmadan çalışacağız ve bu şehitlerimizin ruhuna uygun bir şekilde gereken çalışmayı göstereceğimize inanıyor, bütün dostlarıma bütün hemşerilerime bütün Mehmetlere Ahmetlere baş sağlığı için gelenlere hoşgeldiniz diyor, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Tören sonrası 3 itfaiye erinin naaşı cenaze araçlarına taşınarak defnedilmek üzere Asri mezarlığa götürüldü, şehitler binlerce Gazi şehirlinin dualarıyla sonsuzluğa uğurlandı. 
Öte yandan aynı kazada görev şehidi olan sağlık çalışanlarından Tuğba Uzdilli,  Halil özer, Abdullah Kütük ve İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için de Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi önünde tören düzenlenirken bir diğer İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen de baba ocağı Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı.  

 

Kaynak: PHA
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