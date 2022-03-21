Gölbaşı'nda yayla evi kundaklandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Savran köyüne meydana geldi.

Savran Yaylası'nda henüz belirlenemeyen yayla evinde çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma güvenlik önlemi alırken itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaya evi kullanılamaz hale gelirken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldığı öne sürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.