Gölbaşı'nda üzüm bağındaki 227 kök kenevire 1 gözaltı

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Yukarı Nasırlı köyünde kenevir ekimi yapıldığı bilgisi aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından üzüm bağının olduğu alana operasyon düzenlendi. Operasyonda 227 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken ismi açıklanmayan 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.