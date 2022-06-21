Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Yukarı Nasırlı köyünde kenevir ekimi yapıldığı bilgisi aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından üzüm bağının olduğu alana operasyon düzenlendi. Operasyonda 227 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken ismi açıklanmayan 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak: PHA
Gölbaşı'nda üzüm bağındaki 227 kök kenevire 1 gözaltı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, üzüm bağında ele geçirilen 227 kök kenevir imha edilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
21 Haziran 2022 Salı 17:45
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