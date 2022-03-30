Gölbaşı'nda uyuşturucuya 3 gözaltı

Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarafından şüphe üzerine durdurulan plakası açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 18,67 gram metamfetamin ve 5 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken otomobilde bulunan N.S, Z.B ve S.B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.