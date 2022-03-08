Gölbaşı'nda uyuşturucuya: 2 tutuklama

Adıyaman Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine takibe aldıkları otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilin motor kısmında yapılan aramada 439 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucular muhafaza altına alınırken otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki sorgulamaların ardından çıkartıldıkları mahkemece S.A. ile E.Ç. tutuklanırken, S.E., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.