Gölbaşı'nda uyuşturucuya 2 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada,23 gram Metamfetamin, ele gçirildi. Polis uyuşturuculara el koyarken, otomobildeki E.K ve M.A. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.