İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada,23 gram Metamfetamin, ele gçirildi. Polis uyuşturuculara el koyarken, otomobildeki E.K ve M.A. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kaynak: PHA
Gölbaşı'nda uyuşturucuya 2 gözaltı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi 2 kişi gözaltına alındı.
14 Nisan 2022 Perşembe 17:30
1 Okunma