Gölbaşı’nda uyuşturucuya 1 tutuklama

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçede uygulama noktası oluşturuldu. Şüphe üzerinde durdurulan plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 29,48 gr metamfetamin maddesi ve içerisinde metamfetamin kalıntısı bulunan Puyp olarak bilinen cam düzenek ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ö.Ç. ve B.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S., tutuklanırken, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.