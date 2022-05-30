Gölbaşı’nda uyuşturucuya 1 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından uygulama noktası oluşturuldu. Polis tarafından kontrol noktasında durumundan şüphelenip durdurduğu otomobilde yapılan aramada 29,48 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken otomobilde bulunan B.S. ve Ö.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.S. tutuklanırken, Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.