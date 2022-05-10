Gölbaşı'nda uyuşturucuya 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl ve ilçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilçe merkezinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde uygulama noktasında bir otomobil dururuldu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 247,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. , S.G. .D. ile F.A gözaltı alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden S.G tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı