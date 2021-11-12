Gölbaşı’nda uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada somun ekmeğin arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri tutuklanarak, cezaevine konulurken, diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.