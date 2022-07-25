Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonu: 174 gözaltı

İlçede Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik 7 ay içerisinde başlatılan fiziki ve teknik takip sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile birlikte132 farklı adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 2.069,76 metamfetamin, 291,15 gram esrar, 729 Adet Sentetik Ecza Hap, 24,14 gram sentetik kannabinoid maddesi, 44 uyuşturucu hap, 44 Adet sentetik ecza maddesi, 3,02 gram kokain, 1,79 gram eroin, 3 Adet Extasy hap ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken 174 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.