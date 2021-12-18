Gölbaşı'nda sinir krizi geçiren şüpheli 2 kişiyi rehin aldı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fırat B., evde bulunan av tüfeğini alarak evde bulunan ailesinden iki kişiyi rehin aldı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahallede güvenlik önlemi alınırken 30 dakika süren ikna çabaların ardından Fırat B., tüfeği bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan Fırat B., polis eşliğinde ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisinin ardından Fırat B., Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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