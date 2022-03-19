Gölbaşı'nda sahte içkiye 1 tutuklama

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte içki nedeniyle tedavi altında olan H.Ö'nün öldüğü bilgisi alan Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tarafından teknik takibin ardından bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte içki üretimi yaptığı belirlenen İ.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.K., sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.