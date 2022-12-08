Gölbaşı'nda otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı ilçesinin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşına geçmeye çalışan A.M.K'ye (85) H.Y. idaresindeki 33 TR 452 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan yaşlı adam yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü.