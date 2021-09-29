Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 15. kilometresinde ismi öğrenilemeyen sürücü 44 ABS 859 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaynak: PHA
Gölbaşı’nda otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
29 Eylül 2021 Çarşamba 14:21
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