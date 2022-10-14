Gölbaşı’nda otomobil şarampole devrildi 1 ölü 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Yasin Kürşad Demiralp (44) yönetimindeki 44 ACM 700 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Yasin Kürşad Demiralp (44) hayatını kaybederken, yanında bulunan Tuncay Mahitapoğlu ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralı Tuncay Mahitapoğlu, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren otomobil sürücüsünün cenazesi ise olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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