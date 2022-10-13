Gölbaşı'nda motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza Gölbaşı Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Şahin İlhansayın idaresindeki 07 KAZ 26 plakalı motosikletin direksiyona hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.