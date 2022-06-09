Gölbaşı’nda minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı-Malatya karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İlçe yönünde ilerleyen Hakki Çelik idaresindeki 23 BY 793 plakalı otomobil ile Hüseyin Öter yönetimindeki 02 M 2002 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralını sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :