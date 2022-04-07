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Gölbaşı'nda iş insanını kaçıran 5 şüpheli gözaltına alındı - Videolu Haber

Şırnak'tan iş görüşmesi yapmak için geldiği Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde fidye karşılığı kaçırılan iş insanı polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. İş insanını kaçırdığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

07 Nisan 2022 Perşembe 11:55
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Gölbaşı'nda iş insanını kaçıran 5 şüpheli gözaltına alındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, Şırnaklı iş insanı Kamil Sunar, salı günü iş görüşmesi yapmak üzere Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldi. Ancak, gün içerisinde yakınları Sunar'a ulaşamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarla çalışma başlatan polis, iş insanının otomobilini ilçede Çetinkaya Barajı yakınında terk edilmiş halde buldu. İş insanı Sunar'ın yakınlarını arayan kişiler, serbest bırakılması karşılığı 400 bin dolar fidye istedi. Bu bilginin ardından çalışmalarını yoğunlaştıran polis, mobese kameraları ve istihbarat çalışmalarının ardından Sunar'ın kaçırılarak Malatya'nın Doğanşehir ilçesine götürüldüğünü saptadı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, Malatya ve Şırnak'taki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda rehin alınan iş insanı kurtarıldı. İş insanını fidye karşılığı kaçırdığı belirlenen M.A., Ü.İ., E.Y., G.Ü. ve V.M. ise gözaltına alındı. Adıyaman'a getirilen şüpheliler, sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: PHA
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