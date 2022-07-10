Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı-Malatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Ozan köyü yakınlarında D. G. idaresindeki 44 ACU 343 plakalı otomobil ile D. Y. idaresindeki 44 BE 683 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 7 kişi ihbarla sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.