Gölbaşı’nda iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre olay, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı yönünde ilerleyen Abdullah Özkol (39), idaresindeki 33DUZ01 plakalı otomobili ile İmdat Gül (52) idaresindeki 14 GE 935 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Zeynep Gül (16), Yasemin Gül (21), ve Ayşegül Gül (20) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlularının iyi olduğu öğrenildi.