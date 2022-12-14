Gölbaşı'nda genç hayatına son verdi

Alınan bilgiye göre olay, İlçeye Bağlı Çakmak köyünde meydana geldi.

Yakınların evde olmadığı esnada Ö.B., (30) kaldığı odanın tavanına ip bağlayarak hayatına son vermek istedi. Yakınların haber alamadığı Ö.B'nin odasına girerek tavana asılı durumda gördü. Yakınların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ö.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ö.B'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ö.B'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.