Gölbaşı'nda devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı-Malatya karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Malatya yönüne ilerleyen Kemal Arslantürk yönetimindeki 01 EG 040 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Kemal Arslantürk (75) ile otomobilde bulunan Özden Arslantürk (55) yaralandı. Otomobildekiler olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılıp, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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