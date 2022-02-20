Gölbaşı'nda devrilen ATV motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Kurugeçit Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen C.K., İdaresindeki ATV motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü C.K., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavisine başlanılan C.K'nın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.