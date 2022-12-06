Gölbaşı'nda çuvallara gizlenmiş uyuşturucuya 1 gözaltı - Videolu Haber

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adreste uyuşturucu bilgisi aldı. Jandarma ekipleri tarafından A.D'nin adresine düzenlenen operasyonda çuvallara gizlenmiş 1520 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken A.D., gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.D., İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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