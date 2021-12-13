Gölbaşı’nda bekçi beylik tabancasıyla intihar etti

Alınan bilgiye göre, olay gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olduğu öğrenilen Ahmet Ödek evde kimsenin olmadığı esnada başına dayadığı beylik tabancası ile intihar etti. Eve gelen yakınları Ödek’in hareketsiz şekilde görmeleri üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ödek’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ahmet Ödek’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis Ödek’in intihar nedenini araştırıyor.