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Gölbaşı'nda aynaya gizlenmiş uyuşturucuya 2 tutuklama

Adıyaman'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada durdurulan otomobilin aynasında 74,61 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Nisan 2022 Salı 10:54
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Gölbaşı'nda aynaya gizlenmiş uyuşturucuya 2 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Gölbaşı Grup Amirliği ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ilçe girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis tarafından plakası ve sürücüsü açıklanmayan ve durdurulan otomobilde yapılan aramada sağ ayna kapağına gizlenmiş poşet içerisinde 74,61 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu el koyan polis ekipleri otomobilde bulunan S.A. (24) ve M.A.(22) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulamaları tamamlanan 2 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: PHA
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