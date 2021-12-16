Gölbaşı'nda 3 çocuk babası pazarcı hayatına son verdi

Alınan bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi.

Mevlana Caddesi üzerinde evde kimsenin olmadığı esnada ilçede kurulan pazarlarda meyve sebze satan 3 çocuk babası Burhan Kesin, evde kimsenin olmadığı esnada tüfekle intihar etti. Çocukların evde olduğu esnada tüfekle intihar eden Kesin'in eve gelen yakınları yerde hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Kesin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Kesin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Otopsinin ardından Kesin'in kesin ölüm nedeni belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA