Gölbaşı ilçesinde ev yangını

Alınan bilgiye göre, yangın Çataltepe köyü Yanıkmağara mevkiinde meydana geldi. Paşa Arıkçı’ya ait olan tek katlı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.