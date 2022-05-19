Göçük altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Yapımı devam eden 3 katlı binanın yan tarafından devam eden kanalizasyon çalışmaları esnasında hurda demir toplayarak geçimini sağlayan 5 çocuk babası Mehmet Köse, çukura girdi. Köse kazı yapıldığı alanda demir aradığı esnada göçüğün oluşmasıyla altında kaldı. Gürültüyü duyanların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından göçük altında kalan Köse 30 dakika süren çalışmanın ardından çıkartıldı. Hazırda bekleyen sağlık görevlileri tarafından Köse, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köse'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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