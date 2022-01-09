Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çobanpınar köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, Halim Yılmaz'a ait kullanılmayan toprak evin tavan kısmında bulunan sırıkları çıkartmak için yıkımın devam ettiği esnasında çalışan Mehmet Karayiğit bir anda evin büyük gürültüyle çökmesiyle altında kaldı. İhbarla bölgeye, AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından göçük altında kalan Mehmet Karayiğit, çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Karayiğit, Gerger Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Karayiğit, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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