Gençlerin kavgasını polis sonlandırdı

Alınan bilgiye göre kavga, Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırıldı. Kavgada eden gençler daha sonra polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.