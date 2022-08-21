Genç gazeteciler gözyaşlarıyla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı'nda çalışan Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver’in hayatını kaybettiği kazada toplamda 15 kişi hayatını kaybetmiş 31 kişi de yaralanmıştı.

İHA Muhabiri Esen Şanlıurfa’da toprağa verildi

Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen (25) için memleketi Şanlıurfa'da cenaze düzenlendi. Yusuf Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namaza; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Esen'in babası Cemal Esen, ailesi, yakınları, meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Esen'in cenazesi, Bediüzzaman Mezarlığı'na toprağa verildi.

Tanrıöver Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Umut Yakup Tanrıöver (26) için Zeytinli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Mutlu ve anne Zeynep Tanrıöver ile meslektaşlarının gözyaşı döktüğü cenazede kılınan namazın ardından Umut Yakup Tanrıöver, mahalle mezarlığında toprağa verildi.