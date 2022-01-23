Gelin arabası ile kar temizlik aracı çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde kent merkezi yönünde ilerleyen Burak S., idaresindeki 02 AAB 036 plakalı gelin arabası yolda kar temizleyen karayollarına ait Ümit G., idaresindeki 23 AAB 106 plakalı iş makinesi ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ümit G., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ümit G'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobilde bulunan gelin ve damat olay yerine gelen başka bir otomobille düğün salonuna götürüldü.

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