Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerinde kent merkezinde operasyon düzenlendi. Plakası ve sürücüsü açıklanmayan araçta yapılan aramada 37.70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken araçta bulunan H.D. kadın ile H.D., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulaması tamamlanan şüphelilerden H.D., tutuklanırken, H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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