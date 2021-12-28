banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 7
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,884.27
ALTIN
684.09
DOLAR
11.76
STERLİN
15.83
EURO
13.32

Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama

Adıyaman'da, uygulama noktasında yakalanan ve üzerinde uyuşturucu çıkan şüpheli sorgulamasın ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

28 Aralık 2021 Salı 15:50
4 Okunma
Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ekipleri tarafından Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan araçta bulunan H.D., üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.D., Gaziantep'ten temin ettiği uyuşturucuyu kentte torbacı diye tabir edilen satıcılara sağladığı öğrenilirken gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulaması tamamlanan H.D., adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen H.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzman çavuşun evinden tabanca ve cep telefonu çaldılar - Videolu Haber
Uzman çavuşun evinden tabanca ve cep telefonu çaldılar - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasında alacak kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki grup arasında alacak kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı - Videolu Haber
Hırsızlık için girdiği evde ev sahibi ile karşılaşınca kaçtı - Videolu Haber
Hırsızlık için girdiği evde ev sahibi ile karşılaşınca kaçtı - Videolu Haber
Jandarmadan 'Alkol' operasyonu
Jandarmadan 'Alkol' operasyonu
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Videolu Haber
‘Dur’ ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
‘Dur’ ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
AFAD ekiplerinden 450 metre yükseklikte keçi kurtarma operasyonu - Videolu Haber
AFAD ekiplerinden 450 metre yükseklikte keçi kurtarma operasyonu - Videolu Haber
AFAD’tan nefes kesen kurtarma operasyonu
AFAD’tan nefes kesen kurtarma operasyonu
Asılsız ihbar polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Asılsız ihbar polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber
Samsat'ta gölde bulunan tekne çalındı
Samsat'ta gölde bulunan tekne çalındı
Adıyaman'da tabanca sesleri polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Adıyaman'da tabanca sesleri polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti
Üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti
Annesini rehin alan şüpheli etkisiz hale getirildi - Videolu Haber
Annesini rehin alan şüpheli etkisiz hale getirildi - Videolu Haber
Adıyaman'da işyerine tabancayla ateş açıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da işyerine tabancayla ateş açıldı - Videolu Haber
İnşaat iskelesinde mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Videolu Haber
İnşaat iskelesinde mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Videolu Haber
Otomobilin çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü ile yanındaki yaralandı - Videolu Haber
Otomobilin çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü ile yanındaki yaralandı - Videolu Haber
Tabanca sesi polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Tabanca sesi polisi harekete geçirdi - Videolu Haber
Markalı diye sahte porselen takımı satmaya çalışan şüpheliler gözaltına alındı - Videolu Haber
Markalı diye sahte porselen takımı satmaya çalışan şüpheliler gözaltına alındı - Videolu Haber
Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı - Videolu Haber
Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı - Videolu Haber
Adıyaman'da aileler arasında kavga: 1 gözaltı - Videolu Haber
Adıyaman'da aileler arasında kavga: 1 gözaltı - Videolu Haber
Genç kızın çantasını gasp eden 3 şüpheli gözaltına alındı - Videolu Haber
Genç kızın çantasını gasp eden 3 şüpheli gözaltına alındı - Videolu Haber
Meyve sularının içerisine zulalanmış uyuşturucuya 1 tutuklama
Meyve sularının içerisine zulalanmış uyuşturucuya 1 tutuklama
'TIRPAN' operasyonu Adıyaman'a sıçradı: 3 gözaltı - Videolu Haber
'TIRPAN' operasyonu Adıyaman'a sıçradı: 3 gözaltı - Videolu Haber
HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım serbest bırakıldı
HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım serbest bırakıldı
Adıyaman'da kazada yaralanan ikizleri ölüm ayırdı - Videolu Haber
Adıyaman'da kazada yaralanan ikizleri ölüm ayırdı - Videolu Haber
HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz yargılanacak
HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz yargılanacak
İkiz bebekleri kaza ayırdı
İkiz bebekleri kaza ayırdı
Uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama - Videolu Haber
Uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama - Videolu Haber
Adıyaman'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Videolu Haber
Adıyaman'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim