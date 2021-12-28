Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ekipleri tarafından Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 10'uncu kilometresinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan araçta bulunan H.D., üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.D., Gaziantep'ten temin ettiği uyuşturucuyu kentte torbacı diye tabir edilen satıcılara sağladığı öğrenilirken gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulaması tamamlanan H.D., adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen H.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.