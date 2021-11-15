Galeri saldırısında hayatını kaybedenler toprağa verildi - Videolu Haber

Olay, Cuma günü saat 17.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi, Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal D. (40), oğlu Engin D. (16) ve akrabaları Polat D., otomobil bakmak için siteye geldi. Bu sırada aynı galeri önüne otomobilleriyle önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen silahlı saldırganlar da geldi. Kısa süre sonra silahla 3 kişiye kurşun yağdıran şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Cemal D. ve oğlu Engin D. ile akrabaları olduğu belirtilen Polat D.’nin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedilmek üzere memleketleri Adıyaman'ın Gerger ilçesine getirildi.

Gerger İlçesinde Cemal D., Engin D. ve Polat D.’nın cenazeleri Emine Hatun Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

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