Futbolcular ile taraftar arasında kavga

Altınşehir Mahallesi Mansur Yardımcı Stadyumunda Bölgesel Amatör Lig Play-Off Yükselme maçında karşı karşıya gelen Gerger GAP Spor ile Adıyamanspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

Futbolcular soyunma odasına geçerken bazı taraftarlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sahaya giren taraflarlar ile futbolcular arasında kavga çıktı. Sopalarında kullanıldığı kavgada iki gurup tekme tokat birbirine girdi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kalabalık dağılırken, olayların yatıştırılması sonrasında devam eden maç Adıyamanspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.