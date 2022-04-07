Fidye için iş adamını kaçırdılar

Bir iş görüşmesi için Adıyaman’a gelen ve burada Malatya’dan gelen bir suç şebekesi tarafından fidye için kaçırılan iş adamı, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir iş görüşmesi için Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine gelen Şırnaklı İşadamı Kamil Sunar’dan 3 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirmişti. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen Gölbaşı ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, işadamı Kamil Sunar’ın aracını ilçede bulunan Çetintepe Barajı yakınlarında terk edilmiş halde bulmuş ve soruşturmayı genişletmişti. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde iş adamı Kamil Sunar’ın Malatya’dan Gölbaşı ilçesine birkaç farklı araçla gelen Erhan Y., Ümit İ., Muharrem A. ve Gülseda Ü. tarafından silahla kaçırıldığı tespit edildi. Durum üzerine harekete geçen Gölbaşı ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, İşadamı Kamil Sunar’ın tutulduğu Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan adrese Doğanşehir ilçe Emniyet Amirliği ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi. Yapılan operasyon ile elleri ve ayakları bağlı olan aynı zamanda ağzı bantla kapatılan işadamı Kamil Sunar’ı kurtarıldı. Kurtarılan Kamil Sunar’ın güvenli bir alana götürülürken fidye için olayı gerçekleştiren 1’i kadın, 4 kişilik suç şebekesinin üyeleri de yakalanarak gözaltın alındı. Operasyon ile yakalanan Erhan Y., Ümit İ., Muharrem A. ve Gülseda Ü., Doğanşehir ilçesinden Gölbaşı ilçe Emniyet Amirliğine getirilerek burada sorguya alındı. Emniyet Amirliğinde sorguları tamamlanan şahıslar daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Gölbaşı Adliyesi’ne sevk edildi.

Hain tuzak kurarak kaçırmışlar

Şırnaklı işadamını kaçırmak için hain planlar yapan suç şebekesinin, yaşanılan olaylar öncesinde Doğanşehir ilçesinde bulunan bir taş ocağında bir araya geldiği ve olayı birebir planladıklarını ve daha sonra üzerlerine kayıtlı olmayan bir telefon ile iş adamı Kamil Sunar’ı arayarak iş görüşmesi teklifinde bulundukları ve aynı zamanda görüşme için işadamı Sunar’a Çetintepe Barajı yakınlarına gelmesini istedi.

Çetintepe Barajı yakınlarında hazır bekleyen şebeke üyeleri, iş adamının gelmesiyle harekete geçtikleri silah zoruyla İşadamı Kamil Sunar’ı araçtan indirip daha sonra darp ettikleri ardından da kendilerine ait araçla Doğanşehir ilçesine kaçırdıkları öğrenildi. Şahısların, fidye için iş adamı Kamil Sunar’ın ailesiyle henüz iletişime geçemeden polis baskınıyla yakalandıkları da belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha