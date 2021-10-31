Feci kazada ölenlerin isimleri belirlendi - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'nde gece yarısı sürücüsü öğrenilemeyen 01 ACF 738 plakalı otomobilin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilde bulunan 2 kişi çıkartıldı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenerek, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

“Kimlikleri belirlendi”

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri yapılan otopsinin ardından Kahta 02 Spor Takım Kaptanı Serdar Aşuk’un ağabeyi Sadık Aşuk ile sağlık personeli Ozan Çakar olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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