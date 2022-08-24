Evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi.

Evine doğru ilerleyen Mahmut Çekim’in (65) yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şüpheli yanında getirdiği bıçakla sırtına vurarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Çekim’i görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Çekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahmut Çekim'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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