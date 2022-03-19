Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

Evine giden Haydar Hazar, yola yürüdüğü esnada 4 sokak köpeğin saldırısına uğradı. Bağırma sesini duyanların yardımıyla köpeklerin saldırısına uğrayan Hazar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hazar'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

8 köpeği gördüğünü ve 4'ünün kendisine saldırdığını belirten Haydar Hazar, "Eve gidiyordum ve yolda 8 köpek gördüm birden bunlardan 4 tanesi geldi saldırdı. Ben ise elime aldığım taş ile köpeklerin saldırından kurtuldum. Sol bacağım ve sağ kolumdan yaralandım. Tedavi oldum. Sokak köpeklerin kontrol altında tutulmasını istiyorum"dedi.

Köpeklerin saldırısı sonrası vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, sokak köpeklerini yakalayarak barınağa götürdü.

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