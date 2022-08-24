Evin bahçesindeki 72 kök kenevire 1 tutuklama

Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisi aldı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 72 kök kenevir ele geçilirken E.Ç., gözaltına alındı. 72 kök kenevir imha edilirken gözaltına alınan E.Ç., sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.