Evden tablet ve bilgisayar çalan 3 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre olay, Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evde kimsenin olmadığı esnada içeri giren şüpheliler tabet ve bilgisayar alarak kaçtı. Eve gelenler kapının açık olduğunu fark etmesi üzerine polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis parmak izi incelemesi ve çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin Suriye uyruklu A.E.R, İ.Ş.A, ve J.S.S., olduğunu belirledi. Polis tarafından adreslerine yapılan baskında 3 şüpheli çaldıklarıyla birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.