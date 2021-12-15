Evden 250 bin liralık altın hırsızlığı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay, gece geç saatlerde Siteler Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Ailesi ile akrabalarını ziyaret eden Şeref Özdemir, eve döndüğünde kapının açıldığını fark etti. İçeri giren Özdemir, yatak odasında bulunan altınların çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polisler, parmak izi incelemesi yaparak çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yatak odasına gizlenmiş 250 bin lira değerindeki takı ve altınları çalan şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik polisin çalışması sürüyor.

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